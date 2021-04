L’arbitro va ko, il ‘Clasico’ cambia fischietto

Pubblicità

Alla vigilia del ‘Clasico’, che può avere concrete ripercussioni sull’esito della Liga, cambia l’arbitro designato. Real Madrid-Barcellona, in programma domani sera alle 21, e valida per la 30/a giornata di campionato, non sarà diretta da Antonio Mateu Lahoz, bensì da Jesus Gil Manzano. Lo ha deciso il Comitato arbitrale delle competizioni professionali, in seguito all’infortunio muscolare accusato dal ‘fischietto’ originario della Comunidad Valenciana. Mancherà solo il pubblico per dare lustro al Clasico che, dopo la frenata dell’Atletico, torna a emanare profumo di scudetto. Il Barca di un Messi ritemprato e con un organico ringiovanito si trova a un punto dalla vetta e dovrà fronteggiare il ritorno del Real di Zidane che, grazie al veterano Benzema e al giovane talento Vinicius jr si è riportato sotto (-3) anche se le merengues sembrano puntare sulla più congeniale Champions, specie dopo il 3-1 nei quarti d’andata sul Liverpool. E’ uno spareggio per contendere all’Atletico la volata scudetto. La squadra di Simeone ha vinto solo una gara delle ultime quattro segnando due gol e non avrà un compito facile in casa del Betis. Sicuro del quarto posto, il Siviglia gioca in casa del Celta mentre il Real Sociedad, vincitore della Coppa del Re, sarà impegnato a Valencia





