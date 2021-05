Lazio: scritte contro Inzaghi a Formello, “traditore”

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 28 MAG – Quel che più non è piaciuto ai tifosi della Lazio è stato il dietrofront di Simone Inzaghi dopo aver dato l’ok al rinnovo con la Lazio. Un fulmine a ciel sereno, che ha spaccato la tifoseria biancoceleste. Al centro sportivo di Formello oggi sono apparse diverse scritte: “Inzaghi traditore servo del calcio moderno! Solo la Lazio”. E ancora “Carolina salva la maglia!”, riferita alla Morace, allenatrice della Lazio femminile. Un mix di riconoscenza e crudo realismo invece il comunicato della Curva Nord biancoceleste: “22 anni con l’aquila della Lazio sul petto, prima da giocatore, poi da allenatore. Hai vinto tanto, hai sofferto e gioito con noi, hai sempre parlato da tifoso e non da semplice tecnico. Hai dimostrato attaccamento alla maglia, alla nostra storia, al nostro ideale. Con orgoglio e spirito di appartenenza, ma soprattutto con rispetto”, si legge nella prima parte del comunicato, che si conclude così: “Per questo noi ti ringraziamo, per tutti questi anni vissuti insieme e anche per questo potremmo mai contestare la tua scelta. Con rispetto e stima, in bocca al lupo mister. Nel calcio non esistono bandiere, se non quella che il tifoso porta allo stadio ogni domenica”. (ANSA).







