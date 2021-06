Lega Pro: Ghirelli, chiusa una stagione terribile”

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 17 GIU – “Onore all’Alessandria che ha combattuto per la promozione in B fino all’ultimo secondo. Il finale ai rigori è crudele, chi vince esulta e chi perde deve avere l’onore delle armi. Oggi finisce il campionato terribile segnato dalla pandemia”. Così il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, che dallo stadio Moccagatta di Alessandria, traccia un bilancio della stagione appena conclusa. “Per dare un giudizio bisogna pensare a cosa sia successo: oltre 120 partite rinviate o spostate di orario, 200mila tamponi, due squadre colpite dal Covid nei playoff, il campionato doveva terminare la prima settimana di giugno – ha sottolineato Ghirelli -. Le critiche lasciano il tempo che trovano, non ho risposto e non rispondo”. “Abbiamo terminato un percorso di guerra con passione, organizzazione e grande stile. Oggi, la reputazione della Serie C è alta, grazie ai club, ai tecnici, ai calciatori e anche alla qualità del personale di Lega Pro che ringrazio – ha proseguito -. Un bellissimo risultato sportivo per le squadre promosse in serie B, dispiacere per chi è retrocesso, auguri a chi approda da noi, rammarico per chi ha sperato di essere promosso. Ora, sostenibilità economica e riforme questo è l’impegno prioritario”, ha concluso Ghirelli. (ANSA).







