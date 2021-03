Lega Pro, incontro con i club sul Fondo Sostegno Calcio

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 22 MAR – A pochi giorni dalla firma del protocollo d’intesa sottoscritto tra la FIGC e l’Istituto Credito Sportivo, relativo all’istituzione del fondo sostegno calcio, si è tenuto questo pomeriggio un incontro da remoto con i club di Lega Pro e le istituzioni firmatarie, al fine presentare l’importante misura di sostegno. “È un provvedimento che arriva in un momento difficile e complesso per il nostro calcio – spiega il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli – ed è una fondamentale azione di sostegno per i club. Oggi si è svolto un incontro con FIGC e ICS, dedicato ai club di Lega Pro per fornire tutti gli elementi utili in riferimento al Fondo Sostegno Calcio. Tale accordo genera tempestivamente un intervento che fornirà il proprio supporto per far fronte alle esigenze di liquidità delle società associate alla nostra Lega. Ringrazio sentitamente i presidenti Gravina e Abodi per l’importante risultato raggiunto che è stato messo a disposizione dei club. Un ringraziamento particolare al direttore generale di ICS Mazzolin ed a tutti i dirigenti di ICS intervenuti per la competenza e la professionalità dimostrata nell’esposizione del provvedimento e per la disponibilità dimostrata nei confronti dei nostri club nel percorso che li accompagnerà nella richiesta di concessione dei finanziamenti”. Al confronto con i club sono intervenuti Gabriele Gravina, presidente Figc, Andrea Abodi, presidente ICS, Francesco Ghirelli, Lodovico Mazzolin, direttore generale ICS, Luca Priggione Matté, responsabile servizio crediti ICS, Vincenzo Lamorte, responsabile Rete Commerci ICS, Eduardo Gugliotta, responsabile Servizio Incentivi ICS e Emanuele Paolucci, segretario generale Lega Pro. (ANSA).







