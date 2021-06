Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 09 GIU – Dopo essere stata una delle prime leghe calcistiche ad organizzare un proprio torneo con la eSupercup nel 2019, Lega Pro lancia il brand eSerieC, rafforzandosi sul mercato degli eSports, e sigla due partnership strategiche con la Commissione eSports di A.I.A.S. – Associazione Italiana Avvocati dello Sport – rappresentata dagli Avvocati Domenico Filosa e Francesco Cerotto, e con eSports Academy. Lega Pro, che ha fatto dell’innovazione e della trasformazione digitale un pilastro del proprio Piano Strategico, ha avviato un percorso di crescita dei club di Serie C guidandoli nell’acquisizione delle competenze eSportive. L’obiettivo è costruire un ecosistema nel quale il brand Serie C inserisca gli eSports nella propria strategia di marketing per esplorare nuove possibilità di business e attirare nuovi sponsor e giovani tifosi. “Il mercato degli eSports è in forte espansione e la nostra Lega deve saper cogliere nuove opportunità di sviluppo e di innovazione – le parole di Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro – Il brand eSerie C nasce con l’obiettivo, da un lato, di dare visibilità e nuove possibilità di business ai nostri club, dall’altro di andare incontro a nuovi modi di fruizione dello sport da parte del pubblico più giovane. Desidero ringraziare i nostri partner che ci affiancheranno in questo percorso di crescita, che avvieremo a breve con i tornei ufficiali targati eSerieC”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest