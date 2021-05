Lega Pro, secondo turno play off posticipato al 19/5

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 10 MAG – Il secondo turno dei play-off della Serie C viene posticipato da 12 al 19 maggio 2021. Lo ha stabilito il consiglio direttivo della Lega Pro, riunitosi oggi in videoconferenza, in modo da consentire di recuperare la gara Triestina-Virtus Verona, che si affronteranno domenica prossima, 16 maggio. La partita era in programma ieri, ma la Asl di Verona aveva bloccato il club veneto dopo che sei componenti del gruppo squadra erano risultati positivi al Covid dopo i tamponi molecolari effettuati venerdì scorso. Le successive gare dei play off, è scritto in una nota della Lega Pro diffusa al termine del direttivo, “si terranno ogni mercoledì e domenica, fino ad arrivare a disputare la finale di ritorno dei play-off mercoledì 16 giugno 2021”. “In questa fase, che resta pur sempre critica a causa della subdola diffusione del Covid – commenta il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli -, dobbiamo alzare al massimo il livello di prevenzione sanitaria e di attenzione verso i gruppi squadra. Abbiamo vagliato tutte le ipotesi possibili, ogni situazione di contagio che si verifica è un caso a sé stante e ciò richiede una rapida capacità di intervento. La soluzione individuata oggi ci consente di avere margine, con una serie di slot per il regolare prosieguo dei play-off”. Ma durante il Consiglio Direttivo, il presidente Ghirelli è tornato anche sulla Coppa Italia. “Abbiamo appreso le decisioni dell’Assemblea della Lega Serie A da un freddo comunicato stampa – sottolinea -. Non condivido questa modalità di comunicazione, a strappo, io privilegio piuttosto una logica di sistema che in questo caso è del tutto venuta a mancare. Chiederemo di aprire un tavolo di discussione”. A tal fine, con l’obiettivo di approfondire la questione in una logica di dialogo e di proattività, è stata costituita una Commissione composta dal Vice Presidente Marcel Vulpis, dalla componente del Consiglio Direttivo Alessandra Bianchi, e dal consigliere federale Alessandro Marino. (ANSA).







