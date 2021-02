Lega Pro “sogniamo Acutis patrono della Serie C”

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 23 FEB – I 59 club della Serie C di calcio si mobilitano con una raccolta di firme per realizzare il sogno di Lega Pro: avere il beato Carlo Acutis come patrono dei giovani del pallone. Acutis, studente milanese morto all’età d 15 anni, stroncato dalla leucemia e protagonista di molte iniziative di testimonianza cristiana, appassionato di calcio, è stato beatificato da papa Francesco il 10 ottobre 2020 “Il nostro più profondo desiderio -ha dichiarato Francesco Ghirelli, presidente di Lega pro- è legato al Beato Carlo Acutis, ad una vita luminosa donata agli altri, al suo valore, alla passione per il calcio. In un momento difficile come quello attuale, sarebbe un dono per i giovani avere a riferimento una figura come quella di Carlo. Il Beato Acutis era espertissimo di internet che, come il pallone, parla un linguaggio universale”. Lega Pro ed i club hanno incontrato virtualmente Antonia Salzano, la madre di Carlo. “La testimonianza sul figlio è stata un regalo per tutti. Cuore, coraggio e valori sono le basi da cui nascono i progetti di solidarietà ai quali i nostri club danno vita ogni giorno” conclude Ghirelli. È iniziata così una nuova “partita del cuore” che vede protagonisti i club della C con una raccolta di firme affinché il sogno di avere il Beato Acutis come patrono si trasformi in realtà. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest