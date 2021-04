L’Equipe, ‘Messi vuole ritorno Neymar al Barcellona’

Pubblicità

(ANSA) – PARIGI, 12 APR – Mentre a Parigi si lavora alacremente al rinnovo di Neymar con il PSG, il quotidiano L’Equipe di oggi scrive che non soltanto il Barcellona ma Leo Messi in persona “preme quasi ogni giorno” sul suo ex compagno di squadra brasiliano perché torni in Catalogna. Da quando Joan Laporta è tornato al vertice del Barça, la prospettiva di un addio di Messi si è allontanata e un rinnovo del contratto, che termina a giugno, sembra imminente. Il nuovo presidente, secondo il quotidiano francese, ha respinto i tentativi di altre big, soprattutto il Manchester City, che corteggiavano il 6 volte Pallone d’Oro. Una permanenza della “Pulce” a Barcellona sarebbe ancora più probabile qualora la società convincesse il brasiliano del PSG a tornare. Messi e Neymar hanno giocato insieme per 4 stagioni in blaugrana, vincendo 9 titoli compresa una Champions League nel 2015. Poi, due anni dopo, la decisione del brasiliano di trasferirsi a Parigi, con il PSG che ha pagato la clausola liberatoria di 222 milioni di euro per averlo, un record. Per un ritorno di Neymar a Barcellona, gli ostacoli restano il deficit enorme della società di Laporta (1,17 miliardi di euro) e la determinazione del PSG di rinnovare al suo attaccante – alle stesse condizioni – il contratto in vigore (36,8 milioni di euro all’anno). (ANSA).







