Libertadores, Atletico Mineiro e Flamengo in semifinale

(ANSA-AFP) – ROMA, 19 AGO – Due club brasiliani si sono qualificati per le semifinali di Coppa Libertadores: l’Atletico Mineiro ha battuto ieri per 3-0 il River Plate di Marcelo Gallardo a Belo Horizonte e il Flamengo ha fatto lo stesso surclassando l’Olimpia (5-1). Nell’Atletico Mineiro, che aveva già vinto 1-0 a Buenos Aires in una partita d’andata conclusa con incidenti, Hulk è stato l’autore del passaggio decisivo sul primo gol dell’argentino Matías Zaracho (22′). Il 35enne nazionale brasiliano ha raddoppiato (34′) al termine di un rapido contropiede concluso con gran tiro. E’ il suo settimo gol in questa stagione nella Libertadores, tre dietro al capocannoniere, Gabriel Barbosa, alias ‘Gabigol’, del Flamengo. Zaracho ha poi assestato il colpo di grazia (62′) con un colpo di testa. L’Atletico Mineiro giocherà così contro il Palmeiras la prima semifinale di Libertadores dal 2013, anno della sua unica vittoria nella Champions League sudamericana. Il Flamengo incontrerà in semifinale il vincitore dell’ultimo quarto di finale, tra il Fluminense e il club ecuadoriano Sc Barcelona: il ritorno è in programma domani, dopo che l’andata in Brasile si era conclusa con un 2-2. (ANSA-AFP).







