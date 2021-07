Liverpool: Klopp, Van Dijk sta tornando in forma

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 13 LUG – Manca un mese all’inizio della Premier League e Juergen Klopp non vede l’ora di rivedere in campo il suo Liverpool con Virgil Van Dijk al centro della difesa. Mi sembra che sia “veramente in forma” ha detto l’allenatore tedesco del suo pupillo olandese, la cui assenza per gran parte della scorsa stagione, così come quella prolungata dei colleghi di reparto Joe Gomez e Joel Matip, ha inciso pesantemente sul cattivo rendimento dei Reds in campionato e Champions. I tre, insieme con Trent Alexander-Arnold infortunatosi poco prima dell’Europeo, stanno lavorando per recuperare la piena forma fisica nel ritiro precampionato in Austria. “Virgil e Joe lavoreranno con la squadra solo la mattina, nel pomeriggio andranno avanti con la riabilitazione, la fisioterapia, questo genere di cose – ha detto Klopp sul sito del club -. Nelle prossime quattro settimane, faremo un grande passo avanti”. Matip non ha più riportato danni ai legamenti della caviglia a febbraio. Il terzino destro Alexander-Arnold si è messo in forma alla fine della stagione per guadagnarsi un posto nella squadra europea dell’Inghilterra, ma ha dovuto ritirarsi dopo aver subito un infortunio alla coscia in un’amichevole contro l’Austria. “Joel è probabilmente il più vicino ad un tipo di allenamento normale, poi vedremo quando lo faremo iniziare a giocare, Trent ha subito un infortunio abbastanza serio, ma ora sta migliorando” (ANSA).







