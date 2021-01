Llorente, scelto Udinese per sua organizzazione

Pubblicità

(ANSA) – UDINE, 29 GEN – “Ho scelto l’Udinese per l’organizzazione fantastica del club, che si prende molto cura dei giocatori. Ho parlato anche con Pereyra, che è un amico e ho conosciuto nella parentesi alla Juventus, con De Paul e Deulofeu. Tutti mi hanno parlato molto bene dell’Udinese e mi hanno convinto”. Lo ha detto Fernando Llorente nel corso dell’odierna presentazione alla stampa. “Con Gotti abbiamo parlato di calcio e mi sono messo subito a disposizione – ha aggiunto -. Ieri c’è stato il primo allenamento e mi sono subito trovato benissimo in gruppo”. Per l’attaccante spagnolo, non ci saranno problemi di adattamento al modulo: “Con il 3-5-2, per esempio, ho giocato nella alla Juve, l’importante è giocare con continuità”. L’intesa con il suo compagno di reparto Deulofeu arriverà presto, favorita da idioma e nazionalità comuni: “Ho avuto tempo di parlare con lui e sicuramente avremo modo di parlare ancora molto. Abbiamo già giocato assieme, è un gran giocatore che purtroppo ha avuto problemi di infortuni. Non è facile recuperare da queste situazioni ma sta lavorando durissimo”. Llorente non ha dubbi sulle qualità della squadra: “La situazione attuale non è quella che ci si augurava a inizio campionato, ma i margini di miglioramento sono molto ampi e spero di dare un contributo importante”. Messaggio finale per i supporter: “A me il pubblico dà carica, non pressione. I tifosi mancano tanto, il calcio ha bisogno di loro. Non vediamo l’ora di tornare a una vita normale”. (ANSA).







