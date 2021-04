Lucarelli, la giusta mentalità ha portato la Ternana in B

Pubblicità

(ANSA) – PERUGIA, 03 APR – Abbiamo lavorato sul “costruire una mentalità, che secondo me dopo le ultime annate era necessaria. Oggi è stata l’ennesima prova di questa mentalità”. Lo ha detto l’allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, dopo la partita in casa con l’Avellino che ha portato la squadra in serie B. “Qualunque altra squadra – ha osservato – si sarebbe accontentata di un pareggio, la Ternana anche oggi nell’ultimo sforzo è andata a cercare la vittoria, come sa fare, come è abituata a fare e questa secondo me è la risposta più importante. Poi di conseguenza viene tutto il resto. Però quando riesci a costruire questa mentalità e i ragazzi ti seguono e la fanno loro è la vittoria più bella probabilmente per un allenatore”. Una vittoria che “vogliamo dedicare naturalmente ai nostri tifosi – ha continuato Lucarelli – volevamo che fossero qui con noi a festeggiarla perché forse loro più di tutti ne hanno diritto”. “Ora – ha spiegato – abbiamo l’obiettivo di fare dei record e poi di vincere la Supercoppa. Penso che una stagione così potrebbe risultare imbattibile per chiunque. Abbiano quattro partite e le vogliamo vincere tutte. La Ternana è la mia priorità, poi da lì si ragiona di tutto il resto”. (ANSA).







