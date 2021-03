L’Uefa revoca limite minimo tifosi negli stadi

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 31 MAR – L’Esecutivo dell’Uefa ha revocato il provvedimento del primo ottobre 2020, con il quale veniva consentito il ritorno degli spettatori negli stadi fino al 30% della loro capacità. La Commissione ha deciso che, “alla luce del fatto che ciascuna delle 55 Federazioni affiliate si trova ad affrontare una situazione diversa per quanto riguarda la lotta alla pandemia, il limite non è più necessario e che la decisione sul numero di spettatori ammessi viene affidata alle autorità locali”. In considerazione “delle attuali restrizioni di viaggio e, al fine di attuare politiche ragionevoli e responsabili per ridurre al minimo i rischi legati al Covid-19 – si legge, in una nota – l’Esecutivo ha deciso di confermare la decisione del primo ottobre 2020 nella misura in cui i tifosi ospiti non sono autorizzati a partecipare alle partite delle competizioni Uefa. Il prevvedimento è valido fino a prima delle finali delle competizioni per club che si disputeranno a maggio”. “I requisiti minimi di igiene e salute dell’Uefa, per il ritorno degli spettatori, sono stati modificati, in modo da riflettere questa nuova decisione, che entrerà in vigore da domani”. (ANSA).







