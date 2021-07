Maignan, Donnarumma? Ora inizia mia storia al Milan

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 30 LUG – “Donnarumma è un grande portiere, ha dato un grande contributo ai successi del Milan, ha fatto la sua storia ma ora io inizio la mia di storia. E lavorerò duramente per fare altrettanto”: Mike Maignan archivia così il paragone con Gigio Donnarumma, nella conferenza stampa di presentazione col Milan. Il portiere francese non sembra sentire la pressione dell’eredità raccolta ed è pronto già a giocare nell’amichevole di domani sera: “E’ stata una settimana intensa di grandi allenamenti e preparazione. Sono pronto a giocare col Nizza”. “Il mio punto di forza – racconta durante la conferenza – è l’aspetto mentale la mia grande concentrazione. Sono sempre molto presente e concentrato. Poi sono qui per imparare e migliorare, cosa che farò per tutta la mia carriera”. Maignan ribadisce più volte di voler lavorare duramente e di voler migliorare con la maglia rossonera, magari conquistando un trofeo come col Lille. “Jean Pierre Papin dice che è merito mio se il Lille ha vinto la Ligue 1? Sono molto orgoglioso delle sue parole, gli sono molto riconoscente. Ma quel titolo – precisa il portiere rossonero – lo abbiamo conquistato con un lavoro di squadra, tutti insieme”. (ANSA).







