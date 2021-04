Mancini, pubblico Europei? Spero Paese riparta prima

Pubblicità

(ANSA) – ANCONA, 15 APR – “Il calcio ‘riaprirà’ con l’inaugurazione del campionato d’Europa ma io spero che il Paese riapra prima”. Così il ct della Nazionale Roberto Mancini, marchigiano di Jesi, a margine della presentazione della campagna di promozione turistica delle Marche per le quali è testimonial, rispondendo a una domanda sulla riapertura con pubblico, al 25% della capienza, in occasione della partita inaugurale degli Europei. “Spero – ha aggiunto – che si dia la possibilità a tutte le persone che hanno sofferto e che hanno grandi problemi di riaprire, di tornare a lavorare, di riuscire a tornare a una vita normale ancora prima del calcio…”. La partita inaugurale degli Europei, ha spiegato Mancini, “comunque sarà a giugno e ora siamo ad aprile, c’è ancora un po’ di tempo. Spero che in questo mese – ha proseguito – possa accadere a tutti gli altri sport, ai teatri, ai cinema, qualsiasi cosa, tutte le attività che possano ridare alle persone la dignità di riiniziare a lavorare”. “Spero che al di là dell’inaugurazione del campionato d’Europa, – ha aggiunto il ct azzurro – gli stadi possano riaprire prima, essendo all’aperto non ci sia grande possibilità di contagiarsi, quindi spero che si possa riaprire anche gli altri sport. Credo sia importante far giocare anche i ragazzini, i bambini che da tanti mesi non giocano. – ha concluso – Poi che gli stadi possano riaprire prima della fine del campionato, perché comunque si possono non tante persone però si può provare”. (ANSA).







