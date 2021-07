Mercato: Barca-Messi è rinnovo, Milan su Kaio Jorge

Pubblicità

Il Barcellona torna a far parlare di sé durante una sessione del calciomercato. Il club blaugrana recita nuovamente la parte del protagonista, nonostante le difficoltà economiche, perché – secondo quanto pubblica il quotidiano catalano Sport – da un paio di settimane, ha trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale di Leo MESSI, che è pronto a dimezzarsi l’ingaggio. I legali dell’asso argentino sono al lavoro per rivedere le clausole e i dettagli. Al ritorno dalle vacanze, che avverrà il mese prossimo, salvo clamorose sorprese, l’entourage della ‘Pulce’ metterà nero su bianco; a quel punto il prolungamento verrà ufficializzato. Il Barca vuole stringere i tempi per garantirsi ancora la prestazioni di Messi e poi orientarsi sulle altre operazioni. Prosegue la sfida a due fra Milan e Juventus per KAIO JORGE che, negli ultimi giorni, ha attirato l’interesse del Benfica: il futuro dell’attaccante brasiliano resta incerto. Come quello dello svizzero Xherdan SHAQIRI, che potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza all’Inter: l’attaccante è in scadenza con il Liverpool e, secondo Sky Sports UK, oltre a Villarreal e Siviglia, su di lui ci sono la Lazio e il Napoli. In bilico anche Arturo VIDAL, il cui contratto è un pesante fardello per l’Inter (6,5 milioni, più bonus). Sul cileno ci sono Boca Juniors, Flamengo e Inter Miami. Difficile, tuttavia, che il centrocampista accetti una riduzione dei propri emolumenti all’Inter e così andrebbe via. Il Torino è a caccia di rinforzi: per questo è tornato a inseguire l’uruguagio Gaston RAMIREZ, che attualmente è senza squadra dopo essersi svincolato dalla Samp. Il club blucerchiato punta a far cassa con Mikkel DAMSGAARD, sul quale ci sarebbe l’interesse di alcuni club assai quotati, come Atalanta, Real Madrid, Barcellona, Liverpool e Tottenham. L’esterno offensivo, classe 2000, ha una valutazione dai 30 ai 50 milioni ed è reduce da un ottimo Europeo con la propria Nazionale. In caso di cessione del talentino danese, la Samp potrà avvalersi di una cifra da investire subito sul mercato. L’Udinese ha ufficializzato la cessione del diritto alle prestazioni sportive di Mamadou COULIBALY alla Salernitana. Erik LAMELA è un nuovo giocatore del Siviglia. L’ex romanista ha firmato un nuovo contratto con il Siviglia, come ha annunciato lo stesso club andaluso sul proprio account ufficiale di Twitter. Il giocatore argentino lascia dunque il Tottenham Hotspurt per legarsi alla società andalusa con un contratto della durata di tre stagioni. Il nome di Lamela, negli ultimi mesi, era stato accostato anche a diversi club italiani. RAFINHA ALCANTARA dovrebbe restare al Paris Saint-Germain, almeno secondo quanto riporta il Mundo Deportivo: il centrocampista, figlio di Mazinho, ha rinnovato fino al 2023 ed è un profilo assai gradito all’allenatore Mauricio Pochettino. Infine, Loris KARIUS, passato alla storia per i ‘disastri’ combinati in una finale di Champions contro il Real Madrid, lascerà il Liverpool. Il portiere, che è rientrato dal prestito all’Union Berlino, non fa parte dei piani di Juergen Klopp che ha detto di avere in rosa già abbastanza portieri.







