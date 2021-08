Messi domani in conferenza stampa al Camp Nou

Pubblicità

Lionel Messi terrà una conferenza stampa domani alle ore 12 al Camp Nou. Lo ha annunciato il Barcellona sui suoi canali ufficiali tre giorni dopo l’ufficializzazione della separazione dell’argentino dal club blaugrana. Prossima destinazione della ‘pulce’, che è svincolato, sembra essere il Paris Saint-Germain. Ieri in una conferenza stampa, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha giustificato il mancato rinnovo del contratto con Messi per la situazione finanziaria deteriorata del club e dello stipendio del giocatore (74,9 milioni di euro netti all’anno). Messi lascerà il Barca dopo 21 anni.

Messi-Psg, ipotesi proposta da 40 mln l’anno – Un contratto triennale, di cui un anno facoltativo, con uno stipendio netto annuo di 40 milioni. E’ quanto – secondo il quotidiano francese l’Equipe – il Paris Saint-Germain sarebbe disposto a offrire a Leo Messi, dopo la rottura con il Barcellona. Per il quotidiano sportivo francese sarebbe una cifra un po’ inferiore a quanto il club parigino era disposto a offrire in passato, ma rientra in una delle principali esigenze del giocatore, ovvero impegnarsi almeno due anni. Uno stipendio che comunque è superiore a quello che percepisce Neymar (35 milioni). Sempre secondo l’Equipe, domani sarebbe fissato un incontro tra la dirigenza del Psg e una rappresentanza del giocatore. L’obiettivo dei parigini è di assicurarsi il campione argentino senza doversi separare dalle sue stelle: in questo senso il rinnovo di Mbappé continua a essere una priorità. “La società sta lavorando, stiamo analizzando tutte le possibilità e questa è una di quelle”. Così Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, ha confermato in conferenza stampa l’interesse per Messi.







