Mondiali 2022: Ibrahimovic torna e regala un assist TUTTI I RISULTATI

Pubblicità

Pubblicità

Clamorosa sorpresa nel Gruppo B di qualificazione ai Mondiali dell’anno prossimo in Qatar: la Spagna non va oltre il pareggio 1-1 in casa con la Grecia, che non partecipa a un grande torneo dal 2014. Bakasetas risponde alla rete di Morata, che aveva illuso la squadra di Luis Enrique. Nello stesso Girone (B) vince, invece, la Svezia che, dopo quasi cinque anni, ritrova Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante del Milan non segna, ma serve l’assist per il gol-vittoria di Claesson contro la Georgia in casa. Nel finale lascia il posto all’ex Palermo, Quaison, dopo essersi fatto ammonire. La Danimarca vince in Israele (2-0) con Braithwaite del Barcellona che firma l’1-0; Moldavia e Far Oer fanno 1-1, mentre la Scozia riacciuffa per due volte sul proprio campo l’Austria, inchiodandola all fine sul risultato di 2-2. Nessun problema per la Germania in casa contro l’Islanda: finisce 3-0 con reti di Goretzka, Harvetz e Gundogan. La Romania soffre ma, alla fine, riesce a piegare la Macedonia per 3-2 con un gol nel finale di Hagi; vince anche l’Albania del ‘furlan’ Edy Reja 1-0 in trasferta contro l’Andorra. L’altro ct italiano, Marco Rossi dell’Ungheria, si fa bloccare in casa dalla Polonia sul 3-3 (gol di Lewandowski e di Pjatek). L’Armenia, infine, vince 1-0 in Liechtenstein e l’Inghilterra fa cinquina in casa contro San Marino: Calvert-Lewin firma una doppietta.

Bulgaria Svizzera 1-3Israele Danimarca 0-2Andorra Albania 0-1Germania Islanda 3-0Inghilterra San Marino 5-0Liechtenstein Armenia 0-1Moldavia Faerøerne 1-1Romania Macedonia del Nord 3-2Scozia Austria 2-2Spagna Grecia 1-1Svezia Georgia 1-0Ungheria Polonia 3-3







Go to Source

Tweet Share Pinterest