Mondiali 2022: il Brasile convoca Danilo e Alex Sandro

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 13 AGO – Gli juventini Danilo e Alex Sandro sono tra i convocati dal ct brasiliano Tite per tre partite di qualificazione della zona sudamericana per i Mondiali 2022 previste a inizio settembre. Invece dei due match inizialmente programmati, se ne giocheranno tre il 2, 5 e 9 settembre e altrettanti ad ottobre, per recuperare quelli del quinto e sesto turno rinviati lo scorso marzo per il rifiuto dei club europei di inviare i propri giocatori. A fronte di una situazione sanitaria mondiale cambiata ben poco da allora, i club europei hanno espresso la loro preoccupazione e le principali leghe hanno criticato la scelta della Fifa di ampliare le finestre dedicate alle partite internazionali. Il World Leagues Forum, che rappresenta 40 leghe professionistiche, ha annunciato il proprio sostegno ai “club che si rifiutano di concedere i propri giocatori e gli atleti che si rifiutano di rispondere alle convocazioni. Tite ha convocato tutti i migliori, a partire da Neymar, oltre a Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Roberto Firmino e Gabriel Jesus e cinque dei campioni olimpici di Tokyo, tra cui Dani Alves, Bruno Guimaraes e Lucas Paqueta. Il 2 settembre il Brasile, leader imbattuto, si recherà in Cile per la nona giornata e tre giorni dopo ospiterà l’Argentina, nel primo scontro tra i nuovi partner del Psg, Neymar e Leo Messi. Infine, il 9 settembre è in programma Brasile-Perù. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest