Mourinho: Milito ‘con lui si fa il salto di qualità’

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 04 MAG – “E’ positivo per il calcio italiano, mi sarebbe piaciuto rivederlo all’Inter, gli vogliamo molto bene. Speriamo che faccia bene ovunque, chiaramente meno quando giocherà contro Inter e Genoa. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, è un allenatore che fa fare il salto di qualità. Farà molto bene alla Roma”.Tra gli eroi del triplete nel 2010, Diego Milito è stato in campo uno dei giocatori simbolo di quell’Inter allenata da Josè Mourinho. L’attaccante argentino ha parlato dell’arrivo alla Roma del tecnico portoghese in collegamento con Sky: perché il rapporto che lui instaura coi giocatori è così speciale? E’ una persona tranquilla, un allenatore vicino ai calciatori. Questa vicinanza è fantastica, sa gestire ogni momento e capisce i giocatori: questo è molto importante. Riesce a tirare fuori il 100% da tutti e guarda molto i dettagli. Non sono qualità che hanno tutti gli allenatori, è tra i migliori al mondo”. Roma è una sfida molto difficile, ti aspettavi che si rimettesse in gioco così? “Non mi aspettavo tornasse in Italia così – aggiunge Milito – è stata una notizia bomba. Lui ama il nostro Paese e il nostro campionato, mi sarebbe piaciuto rivederlo all’Inter ma sicuramente farà bene. E’ un ritorno positivo per il calcio italiano e per la Roma”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest