Napoli-Lazio e Roma-Atalanta incroci vista Europa

(ANSA) – ROMA, 21 APR – Il turno numero 32 di Serie A si chiude con due big match in chiave europea: Napoli-Lazio e Roma-Atalanta. Al Diego Armando Maradona, le squadre di Gattuso e Inzaghi si giocano moltissimo in ottica Champions League. Il bilancio degli scontri diretti in campionato degli ultimi otto anni sorride, e di molto, a Insigne e compagni: 12 vittorie, 2 pareggi e sole 3 sconfitte. Numeri che fanno pendere la bilancia, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, dalla parte del Napoli, vincente a 2,00 contro il 3,60 della Lazio con il pareggio proposto alla stessa quota. Inevitabilmente la sfida tra azzurri e biancocelesti è la partita di Ciro Immobile. Lui, nativo di Torre Annunziata, che al Napoli segna in campionato da cinque gare consecutive: la difesa di Gattuso dovrà fare particolare attenzione al numero 17 della Lazio visto che la sesta marcatura di fila ai partenopei si gioca a 2,50. L’altro big match di giornata vede l’Atalanta, terza forza del campionato, scendere all’Olimpico per affrontare una Roma a due facce, splendida finora in Europa ma in grande difficoltà in campionato. Tra l’altro i bergamaschi sono diventi, nelle precedenti sei stagioni, la bestia nera dei giallorossi: 6 successi per i nerazzurri, 5 pareggi e un solo trionfo dei capitolini. Statistica impietosa, insieme ai dieci punti di distacco in classifica, che rendono l’Atalanta, secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint, favoritissima a 1,95 rispetto al 3,60 romanista con il pareggio dato a 3,90. (ANSA).







