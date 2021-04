Nicola: “La prima vittoria contro una big dà fiducia al Toro”

Pubblicità

(ANSA) – TORINO, 18 APR – “Oggi abbiamo trovato la prima vittoria contro una big: è un successo che ci dà grande consapevolezza e fiducia, ma adesso dobbiamo pensare a recuperare velocemente perché mercoledì c’è un’altra gara importante”. Il tecnico del Torino, Davide Nicola, commenta così il 3-1 in rimonta contro la Roma. “Oggi siamo passati in svantaggio ma poi abbiamo manovrato, ci siamo avvicinati molto all’idea che abbiamo di squadra – aggiunge l’allenatore granata – e sono felice per tanti singoli: penso a Zaza, che ha segnato e ha fatto bene come Sanabria e Belotti, anche Nkoulou ha dato risposte importanti dopo essere stato a lungo fuori causa Covid”. Per Paulo Fonseca è stata un’altra Roma rispetto a quella vista in Europa League: “E’ una questione di concentrazione, ci è mancata e abbiamo commesso tanti errori – l’analisi del tecnico giallorosso – e anche io mi assumo le mie responsabilità”. E sulla corsa al quarto posto, distante otto punti: “Bisogna ammetterlo, è difficile – ammette Fonseca – ma c’è ancora la possibilità matematica. Oggi ci mancavano tanti giocatori, ma la squadra avrebbe dovuto pensare maggiormente al campionato e non lo abbiamo fatto”. (ANSA).







