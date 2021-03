Nicola “questo Torino deve credere di più in sé”

Pubblicità

(ANSA) – TORINO, 17 MAR – “Questa squadra ha bisogno di credere di più in se stessa: oggi nel secondo tempo i ragazzi se ne sono sbattuti di tutto e siamo riusciti a rimontare”. L’allenatore del Torino, Davide Nicola, spiega così la rimonta contro il Sassuolo nel recupero della 24esima giornata. “Non meritavamo di perdere già nel primo tempo, eravamo stati un po’ polli sui due gol ma Consigli aveva fatto diverse parate – aggiunge il tecnico, che all’intervallo era sotto di due reti – e abbiamo sempre fatto ciò che avevamo provato in allenamento nonostante un solo giorno e mezzo per prepararla”. Uomo partita Simone Zaza, con una doppietta dalla panchina: “Con me ha fatto quattro gol in otto partite – dice dell’attaccante – Non è importante soltanto quando segna, ma anche quando lavora per la squadra. E spesso non viene esaltato per ciò che fa”. “Dovevamo chiuderla sul 3-0, poi la partita si è riaperta e l’abbiamo persa meritatamente per colpa nostra”, è l’analisi di Roberto De Zerbi, che esce sconfitto dal Grande Torino con una rimonta subita che ha dell’incredibile. “I giovani non sempre capiscono le cose al volo, mi arrabbio molto perché c’è chi pensa che il Sassuolo sia soltanto una terra di passaggio e per questo motivo ci sarà qualcuno che finirà in panchina o in tribuna – la rabbia del tecnico affidata ai microfoni di Sky – e non è un discorso che si limita a questioni tecnico-tattiche, ma è legato ad anima e passione. Di solito non parlo mai con la squadra a fine partita, questa volta l’ho fatto: nessuno doveva dire nulla in spogliatoio, bastavo io”. (ANSA).







