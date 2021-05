Omofobia: arcobaleno in maglie Cagliari al Meazza

Pubblicità

(ANSA) – CAGLIARI, 14 MAG – Uniti per combattere discriminazione, pregiudizio e violenza: il Cagliari Calcio aderisce alla “Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia”, in programma lunedì 17 maggio: si coloreranno di arcobaleno anche tutte le bandierine del calcio d’angolo dei campi del Centro sportivo di Assemini. Via a una serie di iniziative che avranno il loro clou domenica in occasione del posticipo serale della 37/a giornata del campionato di Serie A. Al “Meazza” di Milano il Cagliari scenderà in campo con speciali maglie da gioco: sul petto lo stemma con i quattro mori verrà abbracciato da una bandiera arcobaleno, simbolo di pace, rispetto della diversità, icona del movimento LGBT. Le attività inizieranno già da oggi: in settimana i ragazzi del settore giovanile hanno partecipato a incontri educativi tenuti dagli psicologi ed educatori della società, Fabio Zarra e Virginia Marino. Al termine ognuno di loro ha potuto scrivere il proprio messaggio contro l’omofobia e in favore dell’uguaglianza di tutte le persone: i più significativi saranno pubblicati sui canal social del club, all’interno di una fotogallery dedicata. Sempre sui social rossoblu, il logo del Cagliari con il drappo arcobaleno sostituirà quello tradizionale. (ANSA).







