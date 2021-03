Pallone d’Oro Sudamerica a Marinho del Santos

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 10 MAR – E’ Marinho, jolly offensivo del Santos finalista della Libertadores (ha perso contro il Palmeiras il match che assegnava la Coppa) il vincitore del ‘Pallone d’Oro’ del Sudamerica per il 2020. Il giornale uruguayano ‘El Pais’, che tradizionalmente assegna il premio (riservato a calciatori che giocano in Sudamerica) tramite referendum tra la stampa specializzata, ogni anno annuncia il nome del vincitore il 31 dicembre. Ma questa volta la pandemia ha fatto slittare il verdetto perché si è voluto attendere la finale della Libertadores, giocata al Maracanà lo scorso 30 gennaio. Mario Sergio Santos, calcisticamente Marinho, è un centrocampista offensivo che compirà 31 anni a fine maggio ed è al Santos (con cui è stato il protagonista principale, come rendimento, dell’ultima Libertadores) dal 2019. In precedenza aveva giocato nel Gremio, che lo aveva riportato in patria dopo l’esperienza nella Super League cinese con la maglia del Changchun Yatai. Prima ancora, aveva militato nel Cruzeiro e nel Vitoria di Bahia. Miglior allenatore è stato proclamato Marcelo Gallardo del River Plate, mentre nella classifica dei giocatori compaiono nelle prime posizioni due elementi a cui nei mesi scorsi si era interessata la Roma: Montiel del River Plate e Lucas Verissimo, difensore che da gennaio gioca nel Benfica. (ANSA).







