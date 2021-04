Paratici, rinnovo Dybala?dobbiamo avere senso responsabilità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 11 APR – “Il rinnovo di Dybala? Intanto, noi ci sentiamo ogni settimana con il suo agente, è chiaro che non possiamo dimenticarci il momento che stiamo vivendo, e non parlo solo di calcio ma di aziende, di professionisti, di mondo in generale, dove un anno fa sembrava che il Covid fosse una parentesi nella nostra vita di un paio di mesi”. Intervistato da Sky Sport a margine di Juventus-Genoa, il ds della Juventus Fabio Paratici fa capire, riferendosi anche alla situazione del mondo in generale (e quindi alle richieste economiche fatte dal calciatore), che il rebus contrattuale del talento argentino non sarà di facile soluzione. “Abbiamo ripreso d’estate a giocare con grande ottimismo e grande libertà – dice ancora il dirigente della Juve -, siamo arrivati a riaprire un pochino gli stadi fino a mille persone e poi a settembre-ottobre, siamo ritornati indietro, siamo ripiombati in una negatività da cui ad oggi non siamo ancora usciti. Dobbiamo quindi guardare e avere grande senso di responsabilità in tutte le cose che facciamo e in tutte le mosse che facciamo. Questo non vale solo per il calcio, per la Juventus, per un’azienda di calcio. Se uscite dal vostro studio e chiedete a un ristoratore, a un barista o a un imprenditore qualsiasi mossa che lui farà nei prossimi 1-2-3-5 anni, credo vi dica che è molto cauto ed è molto attento a quello che andrà a fare”. Quindi la linea della prudenza economica caratterizzerà la politica della Juventus anche nel prossimo mercato? “Non credo sia la politica della Juventus, è una politica testimoniata anche dai numeri dell’ultimo anno – risponde Paratici – e c’è e ci sarà una presa di coscienza di tutti noi, ma non solo noi del calcio: questo è un discorso più generale, che va a toccare tutti i settori della nostra vita”. (ANSA).







