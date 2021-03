Premi: nascono gli European Football Awards

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 05 MAR – Nel decennale degli Italian Sports Awards, nascono gli European Football Awards, i riconoscimenti che celebreranno i protagonisti del calcio continentale: l’ideatore della kermesse, Donato Alfani, sarà alla guida anche della nuova manifestazione. Dopo il successo delle passate edizioni degli Italian Sports Awards, il galà che omaggia le eccellenze del calcio è pronto ad allargare i propri confini, sbarcando in Europa. L’obiettivo dell’appuntamento è duplice: premiare i campioni che si sono contraddistinti con le proprie gesta; creare un momento d’unione e aggregazione intorno ai grandi temi del calcio. “Ringrazio innanzitutto tutti coloro che hanno avuto fiducia in me, scegliendomi per il ruolo di presidente. Ho creduto, fin da sempre, in questo progetto: sono onorato di poter raccontare e premiare i talenti del calcio che si sono messi in risalto in Europa – dice Alfani -. In un periodo storico così difficile, organizzare una manifestazione sportiva a livello europeo è una sfida che ho accolto volentieri e che mi stimola. Nelle prossime settimane inizieremo a svelare le sorprese che ci accompagneranno fino a questa prima attesissima edizione”. (ANSA).







