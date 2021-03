Premier: il City non si distrae, 3-0 al Fulham

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 13 MAR – Nuova vittoria del Manchester City in Premier League, ottenuta con un netto 3-0 sul campo del Fulham che è terz’ultimo in classifica dopo 30 giornate. La squadra di Pep Guardiola ha 17 punti di vantaggio sui cugini dello United, che li avevano battuti un paio di settimane fa e che domani, a metà della doppia sfida col Milan in Europa League, ospiterà il West Ham. I Citizens, rientrati negli spogliatori all’intervallo sullo 0-0, hanno rotto gli indugi a inizio ripresa con le reti al 2′ di Stones, all’11 di Gabriel Jesus e al 15′ di Aguero su rigore. In un’altra partita del sabato l’Everton incassa la seconda sconfitta consecutiva che mette a rischio la rincorsa all’Europa. La squadra di Carlo Ancelotti cede 2-1 in casa al Burnley e finisce nel mirino di Tottenham e Liverpool, che giocano tra domani e lunedì e la possono scavalcare o raggiungere. Il Burnley, 15/o in classifica, trova il doppio vantaggio con Wood e McNeil, l’Everton accorcia già a metà del primo tempo con Calvert-Lewin ma nell’ora restante non riesce a completare la rimonta. (ANSA).







