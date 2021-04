Raiola,Borussia Dortmund in estate non cederÃ  Haaland

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 13 APR – Nel ‘mirino’ di mercato di Manchester City, Barcellona, Real Madrid e altri grandi club d’Europa, pronti a dare vita a un’asta multimilionaria nonostante le conseguenze economiche della pandemia, Erling Haaland non lascerà il Borussia Dortmund al termine della stagione. Lo ha detto il suo agente Mino Raiola, intervistato dal canale televisivo tedesco ‘Sport 1’. “Posso confermare che sono stato a Dortmund, dove ho avuto dei colloqui – ha detto Raiola -. Il direttore del Borussia Michael Zorc ha voluto mettere bene in chiaro che il club non vuole vendere Erling in estate. Rispetto questa opinione, ma non significa automaticamente che io sia d’accordo. Comunque il Borussia è stato molto chiaro su questo, e noi ci adegueremo”. Niente cessione quindi, anche se Raiola nei giorni scorsi era stato in Spagna, con il padre del giocatore, per parlare con la dirigenza di Barcellona e Real Madrid. Haaland, 20 anni, in questa stagione ha segnato 33 gol in 34 partite con la maglia del Borussia, club con cui ha un contratto fino al 30 giugno del 2024. Contiene anche una clausola rescissoria, che sarebbe di 75 milioni di euro. (ANSA).







