Real Madrid: stagione finita per Lucas Vazquez

(ANSA) – MADRID, 11 APR – Stagione finita per Lucas Vazquez, laterale destro del Real Madrid. Lo riportano i media spagnoli dopo che il giocatore, infortunatosi ieri nel ‘Clasico’ vinto contro il Barcellona, oggi si è sottoposto agli esami medici del caso. Che hanno evidenziato, fa sapere il Real, la “distrazione del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro”. Così, anche se il club non ha voluto precisare i tempi di recupero del calciatore, Lucas Vazquez non giocherà più con il Real in questa stagione, e probabilmente neppure con la Spagna agli Europei. Quella contro il Barça potrebbe essere stata anche la sua ultima partita in maglia ‘merengue’ in assoluto, visto che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno. Intanto il suo infortunio mette nei guai il tecnico Zinedine Zidane in vista del ritorno dei quarti di Champions di mercoledì prossimo ad Anfield contro il Liverpool. A ‘Zizou’ infatti, oltre a Lucas Vazquez, mancheranno Sergio Ramos e Carvajal, infortunati e Varane, che ha il Covid, mentre Kroos è incerto perché alle prese con noie muscolari. “Siamo al limite, gli impegni sono troppi”, il commento di Zidane. (ANSA).







