RealFevr lancia NTF con gol e azioni delle stelle del calcio

(ANSA) – ROMA, 27 LUG – RealFevr, una startup portoghese, ha lanciato un marketplace di video ufficiali di calcio NFT. L’azienda tecnologica presenta ai fan la possibilità di collezionare i video dei momenti più memorabili di stelle mondiali come Cristiano Ronaldo, Ángel Di Maria, James Rodríguez, Casemiro e molti altri. Tra questi anche Bruno Fernandes, nominato ambasciatore del lancio di RealFevr. “Penso che sia molto bello che gli amanti del calcio in tutto il mondo possano acquisire momenti iconici di alcuni dei loro giocatori preferiti. Alcuni dei miei migliori gol segnati per lo Sporting saranno sulla piattaforma e spero che i miei fan in tutto il mondo saranno eccitati dalla prospettiva di possederli” ha spiegato la stella del Manchester United. I video da collezione poi saranno disponibili su www.realfevr.com per coloro che vogliono acquistare uno dei tre pacchetti disponibili: Basic, Rare e Super Rare. Momenti come gol, assist, dribbling o parate di oltre 500 giocatori di livello mondiale saranno inclusi in questi pacchetti. “Fin dall’inizio, il nostro approccio è stato quello di cercare di offrire un’esperienza coinvolgente, basata su un contesto visivo unico che rifletta il valore dei momenti che stiamo fornendo agli utenti”, ha spiegato Fred Antunes, CEO di RealFevr. (ANSA).







