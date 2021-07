Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – JESI, 23 LUG – Il ct azzurro, Roberto Mancini, sarà nominato “Ambasciatore di Jesi”, nella prossima seduta del consiglio comunale della sua città natale, il 29 luglio. Una proposta sostenuta da tutti i gruppi consiliari e dal presidente del consiglio Daniele Massaccesi, all’unanimità e sotto forma di mozione. Mancini sarà il primo ambasciatore della città marchigiana. L’onorificenza è stata introdotta nel 2019 con la revisione dello Statuto Comunale. “L’Ambasciatore di Jesi – si legge nel regolamento – costituisce una particolare onorificenza destinata a persone residenti e non residenti nel Comune di Jesi, le cui attività e storia personale le rendono fortemente legate al territorio jesino, e tali da caratterizzarle e rappresentarle in maniera particolarmente significativa: i traguardi conseguiti, di assoluto prestigio e di ampia ed indiscussa importanza a livello nazionale e/o internazionale, l’esempio e l’alto riferimento sono i segni distintivi che inducono la Città di Jesi a ritenerle meritevoli di essere accostate al nome della città ed a rappresentarne con onore la comunità intera, in Italia e nel Mondo. Il titolo di Ambasciatore è conferito con deliberazione del Consiglio Comunale, con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri aventi diritto”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest