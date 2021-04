Roma; Fonseca,accetto critiche ma bugie mi feriscono

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 08 APR – “E’ una vittoria importantissima dopo un momento difficile con tanti infortuni. L’Ajax è una squadra forte, i ragazzi hanno fatto una grande partita, ma la qualificazione non è ancora chiusa”. Così, dai microfono di Sky Sport, Paulo Fomnseca dopo il successo della Roma ad Amsterdam. La Roma, che ha perso Spinazzola al 29′ pt, è ansata anche oltre la sfortuna? “Spinazzola stava molto bene, stava creando diverse situazioni d’attacco. – risponde Fonseca -. Purtroppo, questi problemi succedono, è entrato Calafiori e ha fatto molto bene. La squadra ha capito che questo è un momento importante per noi, i ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo avuto dei problemi in difesa, però la squadra è stata sempre consapevole del fatto che avrebbe potuto segnare. La squadra, anche nei momenti difficili, era in fiducia e abbiamo vinto una gara importante”. Poi Fonseca si toglie qualche sassolino dalle scarpe, rispondendo a una domanda se lui, il tecnico, non meriti più rispetto, visti anche i risultati della Roma in Europa. “Non so perché succede questo – dice il portoghese -, io non sono italiano ma in Italia succede questo. Siamo l’unica squadra in Europa. Accetto le critiche, però mi dispiace sentire le bugie. Questo non è positivo. Quali bugie? Questa settimana hanno creato un casino dicendo che i giocatori mi hanno affrontato, hanno fatto una riunione prima dell’allenamento. Non so come si possa dire questo. Non c’è serietà quando si scrive questo, ma non posso controllarlo”. (ANSA).







