Sampdoria: Ranieri si affida a Quagliarella

(ANSA) – ROMA, 13 FEB – Claudio Ranieri si affida a Fabio Quagliarella e quando affronta la Fiorentina il bomber campano si scatena. Infatti ha segnato sette gol nelle ultime sei sfide contro la Fiorentina in campionato – inclusa la sua ultima tripletta nel torneo (gennaio 2018). In generale i viola sono una delle due vittime preferite dell’attaccante classe ’83 in Serie A, insieme all’Atalanta (12 reti a entrambe). Dunque il capitano blucerchiato sarà in prima linea domani pomeriggio al Ferraris contro la formazione di Cesare Prandelli: al suo fianco Keita per una Sampdoria che vuole dare una risposta forte dopo le parole di Ranieri. Che non aveva gradito la prima parte del match col Benevento anche se nel finale c’era stata una reazione dei blucerchiati. Una Samp all’attacco dunque con l’obiettivo di dare ulteriore vivacità con l’inserimento di Mikkel Damsgaard sulla fascia sinistra di centrocampo che avrà però la possibilità di supportare sulla trequarti la coppia offensiva. Anche per fare una doppietta: la Sampdoria ha vinto la gara d’andata contro la Fiorentina e potrebbe ottenere i tre punti in entrambe le sfide stagionali di campionato contro i viola per la prima volta dalla stagione 2017/18 con Marco Giampaolo in panchina. (ANSA).







