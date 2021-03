Sassuolo: De Zerbi esulta, vittoria nata dalla rabbia

Pubblicità

(ANSA) – BOLOGNA, 13 MAR – Ci teneva a vincere questa partita il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi e lo ha fatto intendere esultando in modo molto chiaro al fischio finale. “Una vittoria meritata – dice – che ci permettete di superare il Verona. La rabbia dopo la sconfitta di Udine ci ha caricato nel preparare questa partita nel modo migliore contro un avversario che mette tutti in difficoltà. Sono partite complicate dove ci sta di subire gol dall’avversario. Ma ci abbiamo sempre creduto e alla fine siamo stati premiati”. Non c’è tempo per godersi i tre punti, perché mercoledì arriva il recupero mercoledì con il Torino. “Dovremo fare un’altra grande partita – dice – per tenerci stretto l’ottavo e sperare di restare ancora in corsa per il settimo che può valere l’Europa”. Juric, invece, è stato espulso nel finale per proteste mentre il suo Verona cercava il pareggio, ma è comunque soddisfatto: “Sono orgoglioso della mia squadra, meritavamo di vincere e invece abbiamo perso facendo qualche regalo di troppo. Siamo stati superiori ad una squadra importante come il Sassuolo. L’ultima mezz’ora è stata stradominata. Loro non hanno mai passato il centrocampo. Abbiamo fatto il 2-2 dopo due-tre occasioni da gol. Poi dopo un retropassaggio di Zaccagni e il conseguente corner è nato il 3-2”. (ANSA).







