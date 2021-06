Scaroni “Calhanoglu? Da Milan nessuna recriminazione”

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 21 GIU – “Abbiamo fatto un’offerta che ci sembrava corretta, se poi lui trova altre soluzioni in cui viene pagato di più, è un professionista, buon per lui. Ha fatto un eccellente campionato, si è sempre comportato in modo corretto, ognuno poi è libero di fare le scelte che crede, da parte nostra non c’è nessuna recriminazione”: è il commento sull’addio di Hakan Calhanoglu al Milan direzione Inter del presidente rossonero Paolo Scaroni a ‘La politica nel pallone’. Il centrocampista turco lascia il Milan a parametro zero come già accaduto con Donnarumma. ” Noi al Milan poniamo un limite ai costi dei giocatori, oltre quei limiti poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Abbiamo fatto un’offerta importante a Donnarumma, ma non è stata sufficiente. Poi ho letto da qualche parte che Gigio voleva uscire dalla comfort zone dopo tanti anni di Milan e mi sembra cosa positiva per un professionista che al Milan si è sempre comportato benissimo. E’ un ragazzo simpatico e solare che prosegue la carriera in un grande club, mentre il Milan ha trovato una eccellente soluzione per il portiere, Donnarumma è andato in un grande club, quindi tutto bene”. (ANSA).







