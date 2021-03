Semplici, Juventus arrabbiata ma dobbiamo fare punti

Pubblicità

(ANSA) – CAGLIARI, 13 MAR – “La Juventus è la squadra con la miglior rosa del campionato, dispiace che sia uscita dalla Champions e sarà molto arrabbiata. Ma noi dobbiamo dare continuità di prestazione e di risultato”. Così l’allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, alla vigilia della sfida con i campioni d’Italia. I rossoblù finora non hanno preso nemmeno un punto alle grandi. “Non so quali problemi ci siano stati in passato, quelle partite in realtà non le ho nemmeno viste. Speriamo di interrompere questo digiuno. È una partita difficile ma dobbiamo provare a fare la gara e a soffrire da squadra mettendoci più convinzione possibile e cercando di mantenere il risultato in bilico sino alla fine. Non dobbiamo farci mancare coraggio e spregiudicatezza nelle giocare. Vedo prestazioni in crescita. E tanti giocatori pronti a vendere cara la pelle”. Ma servirà un Cagliari senza macchie: “I valori sono differenti – continua Semplici – dobbiamo puntare sulla partita quasi perfetta perché la Juventus non perdona gli errori soprattutto ora che viene qui carica per una eliminazione bruciante. Ma siamo carichi anche noi: ci servono punti per raggiungere il nostro obiettivo”. (ANSA).







