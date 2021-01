Serie A: Atalanta-Lazio Le formazioni

Pubblicità

Serie A, le partite di domenica alle ore 15Atalanta-LazioCagliari-SassuoloCrotone-GenoaAlle ore 18 Napoli-ParmaProbabili formazioni di Atalanta-Lazio.Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 17 Romero, 19 Djimsiti; 3 Maehle, 15 De Roon, 11 Freuler, 40 Ruggeri; 32 Pessina; 72 Ilicic, 91 D. Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 6 Palomino, 13 Caldara, 42 Scalvini, 43 Panada, 44 Gyabuaa, 18 Malinovskyi, 59 Miranchuk, 7 Lammers, 9 Muriel). All.: Gasperini. Squalificatio: Gosens. Diffidati: Djimsiti, Toloi. Indisponibili: Hateboer, Pasalic, Sutalo.Lazio (3-5-2): 25 Reina; 4 Patric, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 10 Luis Alberto, 6 Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 77 Marusic; 17 Immobile, 11 Correa. (71 Alia, 55 Furlanetto, 14 Hoedt, 37 Musacchio, 19 Lulic, 16 Parolo, 18 Escalante, 53 Czyż, 96 Fares, 92 Akpa Akpro, 7 Pereira, 94 Muriqi). All.: Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Caicedo, Fares, Hoedt, Escalante, Patric. Indisponibili: Luiz Felipe, Strakosha, Cataldi, Caicedo.Arbitro: Chiffi di Padova Quote Snai: 1,75; 4,00; 4,25.Probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo.Cagliari (4-3-2-1): 28 Cragno; 25 Zappa, 40 Walukiewicz, 2 Godin, 22 Lykogiannis; 4 Nainggolan, 8 Marin, 32 Duncan; 10 Joao Pedro, 33 Sottil; 9 Simeone. (31 Vicario, 1 Aresti, 23 Ceppitelli, 44 Carboni, 3 Tripaldelli, 12 Caligara, 47 Deiola, 17 Tramoni, 20 Pereiro, 27 Cerri, 30 Pavoletti). All.: Di Francesco. Squalificati: Nandez. Diffidati: Pavoletti. Indisponibili: Klavan, Luvumbo, Rog.Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 14 Obiang, 73 Locatelli; 23 Traore, 10 Djuricic, 7 Boga; 9 Caputo (56 Pegolo, 2 Marlon, 5 Ahyan, 13 Peluso, 17 Muldur, 77 Kyriakopulos, 4 Magnanelli, 8 Lopez, 18 Raspadori, 27 Haraslin, 30 Oddei, 92 Defrel) All: De Zerbi. Squalificati: nessuno Diffidati: Berardi, Lopez, Ferrari Indisponibili: Romagna, Schiappacasse, Berardi, Bourabia.Arbitro: Mariani di Aprilia Quote Snai: 3,00; 3,35; 2,35.Probabili formazioni di Crotone-Genoa.Crotone (3-5-2). 1 Cordaz; 6 Magallan, 34 Marrone, 5 Golemic; 32 Pedro Pereira, 10 Benali, 21 Zanellato, 77 Vulic, 69 Reca; 25 Simy, 30 Messias (16 Festa, 22 Crespi,13 Luperto, 24 D’Aprile, 33 Rispoli, 26 Djidji, 20 Rojas, 28 Siligardi, 23 Mazzotta, 44 Petriccione, 11 Dragus, 54 Di Carmine, 97 Riviére). Allenatore Stroppa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Messias e Pereira. Indisponibili: Molina, Cigarini, Cuomo.Genoa (3-5-2): 1 Perin; 55 A.Masiello, 21 Radovanovic, 4 Criscito; 77 Zappacosta, 20 Strootman, 47 Badelj, 11 Behrami, 99 Czyborra; 23 Destro, 61 Shomurodov (32 Paleari, 22 Marchetti, 25 Onguene, 5 Goldaniga, 13 Bani, 88 Lu. Pellegrini, 16 Zajc, 18 Ghiglione, 65 Rovella, 9 Scamacca, 37 Pjaca, 19 Pandev). All.: Ballardini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Badelj, Bani, Ghiglione, Destro, A.Masiello. Indisponibili: C.Zapata, Cassata, Biraschi.Arbitro: Giacomelli di Trieste Quote Snai: 2,95; 3,15; 2,50.Probabili formazioni di Napoli-Parma.Napoli (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 5 Bakayoko, 4 Demme, 20 Zielinski, 11 Lozano, 37 Petagna, 24 Insigne. (25 Ospina, 16 Contini, 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 33 Rrahmani, 31 Ghoulam, 68 Lobotka, 7 Elmas, 21 Politano, 14 Mertens, 9 Osimhen, 58 Cioffi). All.: Gattuso. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ruiz.Parma (4-3-3): 1 Sepe, 5 Conti, 2 Iacoponi, 24 Osorio, 7 Gagliolo, 8 Grassi, 15 Brugman, 14 Kurtic, 33 Kucka, 11 Cornelius, 27 Gervinho. (34 Colombi, 3 Pezzella, 29 Dierckx. 4 Balogh, 42 Busi, 28 Mihaila, 19 Sohm, 23 Hernani, 37 Camara, 32 Brunetta, 93 Sprocati). All.: D’Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Nicolussi Caviglia, Alves, Laurini, Karamoh, Valenti.Arbitro: La Penna di Roma 1. Quote Snai: 1,28; 5,75; 10.







