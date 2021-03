Serie A: Atalanta-Spezia 2-0 DIRETTA e FOTO

Pubblicità

In campo Atalanta Spezia 2-0 DIRETTA nel secondo anticipo della 27esima giornata di Serie A

I goL

Atalanta Spezia 2-0 Al 55′ Un minuto dopo i padroni di casa raddoppiano con Muriel

Atalanta Spezia 1-0 AL 54′ Apre le marcature per la Dea PAsalic

COSi’ alla VIGILIA

L’Atalanta è al punto chiave della stagione: “Non possiamo imporci di dover vincere a ogni costo contro l’Inter, la Juve in finale di Coppa Italia e il Real Madrid: se pensiamo di dover puntare al campionato e alla Champions, il rischio è la frustrazione”. La premessa di Gian Piero Gasperini all’ottava di ritorno in serie A, antipasto del ritorno degli ottavi in Europa: “Lo Spezia presenta difficoltà diverse e immediate. Veniamo da una sconfitta a San Siro che ci lascia soddisfatti – rimarca il tecnico -. La squadra è sul pezzo, motivata, in crescita. E il prossimo avversario è un bellissimo esempio di come si possa perseguire un obiettivo attraverso il gioco: per prendergli la palla devi essere organizzato”. Tutta la vigilia del tecnico è imperniata sulla difesa della filosofia nerazzurra: “Una strada tracciata anche lunedì sera con l’Inter: crescere per andare a giocare senza snaturarci contro questo tipo di squadre, restare in alto in classifica e giocare in Europa. E’ il nostro modo di concepire il calcio”.





