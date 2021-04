Serie A: Atalanta Udinese e Napoli Crotone, formazioni

Pubblicità

Soltanto sabato mattina Rafael Toloi e Matteo Pessina sapranno se potranno prendere parte ad Atalanta-Udinese alla ripresa del campionato. I due nazionali nerazzurri, in isolamento su disposizione di ATS Bergamo dopo il rientro dalle qualificazioni mondiali con 4 casi di positività al Covid-19 nello staff più lo juventino Bonucci, effettueranno un altro tampone molecolare nel pomeriggio dopo essere risultati negativi ieri e quindi un tampone rapido domattina alle 11. Piotr Zielinski e i tre nazionali italiani del Napoli sono risultati negativi al tampone molecolare effettuato stamattina. Gattuso avrà quindi la rosa a disposizione tranne gli infortunati per la partita di domani contro il Crotone. Per Zielinski, dopo la positività di un test rapido all’aeroporto di Capodichino ieri, è arrivata la negatività a due tamponi molecolari. Via libera dal covid anche per Insigne, Di Lorenzo e Meret, tornati dalla nazionale azzurra in cui c’era un focolaio covid19.

Sette le partite in campo sabato alle 15 DIRETTA

Atalanta Udinese,

Napoli Crotone,

Lazio-Spezia,

Sassuolo-Roma,

Benevento-Parma,

Cagliari-Verona

Genoa-Fiorentina

Probabili formazioni di Atalanta-Udinese. Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 19 Djimsiti, 17 Romero, 6 Palomino; 3 Maehle, 11 Freuler, 88 Pasalic, 8 Gosens; 59 Miranchuk; 9 Muriel, 91 D. Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 2 Toloi, 4 Sutalo, 13 Caldara, 40 Ruggeri, 15 De Roon, 20 Kovalenko, 18 Malinovskyi, 32 Pessina, 72 Ilicic, 7 Lammers). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Freuler, Romero. Indisponibili: Hateboer. Udinese (3-5-1-1): 1 Musso; 50 Becao, 17 Nuytinck, 14 Bonifazi; 16 Molina, 10 De Paul, 22 Arslan, 11 Walace, 19 Stryger Larsen; 37 Pereyra; 32 Llorente. (31 Gasparini, 96 Scuffet, 3 Samir, 5 Ouwejan, 77 Zeegelar, 87 De Maio, 6 Makengo, 21 Braaf, 29 Micin, 7 Okaka, 30 Nestorovski, 46 Forestieri). All.: Gotti. Squalificati: nessuno. Diffidato: Musso. Indisponibili: Jajalo, Pussetto, Deulofeu. Arbitro: Manganiello di Pinerolo Quote Snai: 1,45 4,50 7,25

Probabili formazioni di Napoli-Crotone. Napoli (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui, 8 Ruiz, 5 Bakayoko, 20 Zielinski, 21 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne. (16 Contini, 46 Idasiak, 23 Hysaj, 33 Rrahmani, 38 Costanzo, 68 Lobotka, 7 Elmas, 3 Zedadka, 11 Lozano, 9 Osimhen, 37 Petagna, 58 Cioffi). All.: Gattuso. Squalificati: 26 Koulibaly. Diffidati: Demme, Lozano, Mario Rui. Indisponibili: 25 Ospina, 4 Demme, 31 Ghoulam. Crotone (3-4-1-2): 1 Cordaz; 26 Djidji, 5 Golemic, 13 Luperto; 32 Pedro Pereira, 10 Benali, 77 Vulic, 17 Molina; 30 Messias; 7 Ounas, 25 Simy. (16 Festa, 22 Crespi, 20 Rojas, 24 D’aprile, 3 Cuomo, 6 Magallan, 8 Cigarini, 33 Rispoli, 21 Zanellato, 34 Marrone, 95 Eduardo Enrique, 54 Di Carmine ,11 Dragus, 97 Riviére). All.: Cosmi. Squalificati: Petriccione. Diffidati: Pedro Pereira, Golemic, Cuomo. Indisponibili: Reca. Arbitro: Di Martino di Teramo. Quote Snai: 1,23 6,25 12

Probabili formazioni di Lazio-Spezia. Lazio (3-5-2): 25 Reina; 77 Marusic, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic, 6 Leiva, 7 Pereira, 19 Lulic; 17 Immobile, 11 Correa. (1 Strakosha, 14 Hoedt, 37 Musacchio, 4 Patric, 16 Parolo, 18 Escalante, 92 Akpa Akpro, 32 Cataldi, 96 Fares, 94 Muriqi, 20 Caicedo). All.: S. Inzaghi Squalificati: nessuno Diffidati: Caicedo, Fares, Acerbi Indisponibili: Luis Alberto, Luiz Felipe Spezia (4-3-3): 1 Zoet; 21 Ferrer, 19 Terzi, 28 Erlic, 5 Marchizza; 25 Maggiore, 8 M.Ricci, 26 Pobega; 31 Verde, 91 Piccoli, 11 Gyasi. (94 Provedel, 34 Ismajli, 20 S.Bastoni, 22 Chabot, 69 Vignali, 4 Acampora, 88 Leo Sena, 10 Agoumé, 17 Farias, 80 Agudelo, 9 Galabinov, 18 Nzola). All.: Italiano. Squalificati: nessuno. Diffidati: M.Ricci, Ferrer, Gyasi. Indisponibili: Estevez, Mattiello, Saponara, Dell’Orco. Arbitro: Giua di Olbia. Quote Snai: 1,45 4,50 7,00

Probabili formazioni di Sassuolo-Roma. Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli, 22 Toljan, 21 Chiriches, 2 Marlon, 6 Rogerio, 14 Obiang, 14 Magnanelli, 30 Oddei, 8 Lopez, 10 Djuricic, 18 Raspadori. (56 Pegolo, 63 Turati, 13 Peluso, 35 Piccinini, 77 Kyriakopulos, 70 Mercati, 23 Traore, 7 Boga, 27 Haraslin). All.: De Zerbi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Berardi, Traorè. Indisponibili: Locatelli, Berardi, Caputo, Ferrari, Ayhan, Muldur, Defrel, Romagna, Bourabia Roma (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 23 Mancini, 4 Cristante, 37 Spinazzola; 2 Karsdorp, 42 Diawara, 7 Pellegrini, 33 Bruno Peres; 11 Pedro, 31 Carles Perez; 21 Borja Mayoral. (83 Mirante, 87 Fuzato, 20, Fazio, 18 Santon, 61 Calafiori, 19 Reynolds, 17 Veretout, 27 Pastore, 92 El Shaarawy, 9 Dzeko) All.: Fonseca. Squalificati: Villar, Ibanez Diffidati: Cristante, Veretout, Mancini Indisponibili: Zaniolo, Mkhitaryan, Smalling, Kumbulla, Jesus. Arbitro: Pairetto di Nichelino. Quote Snai: 4,50 4,50 1,63

Probabili formazioni di Cagliari-Verona. Cagliari (3-5-2): 28 Cragno; 24 Rugani, 2 Godin, 15 Klavan; 18 Nandez, 8 Marin, 32 Duncan, 4 Nainggolan, 22 Lykogiannis; 10 Joao Pedro, 9 Simeone. (31 Vicario, 1 Aresti, 44 Carboni, 16 Calabresi, 25 Zappa, 14 Deiola, 19 Asamoah, 20 Pereiro, 27 Cerri, 30 Pavoletti). All.: Semplici. Squalificati: nessuno. Diffidato: Ceppitelli. Indisponibili: Rog, Ceppitelli, Sottil, Tramoni e Tripaldelli. Verona (3-4-2-1): 1 Silvestri, 6 Lovato, 17 Ceccherini, 3 Dimarco, 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic, 7 Barak, 20 Zaccagni, 92 Lasagna. (22 Berardi, 25 Pandur, 13 Udogie, 23 Magnani, 19 Ruegg, 14 Ilic, 26 Vieira, 33 Sturaro, 40 Bessa, 9 Salcedo, 90 Colley, 11 Favilli). All.: Juric Indisponibili: Gumter, Cetin, Benassi, Kalinic Diffidati: Ceccherini, Lovato Squalificati: Dawidowicz Arbitro: Doveri di Roma. Quote Snai: 2,60 3,20 2,75

Probabili formazioni di Benevento-Parma. Benevento (3-5-2): 1 Montipò, 13 Tuia, 5 Caldirola, 93 Barba, 27 Depaoli, 56 Hetemaj, 28 Schiattarella, 29 Ionita, 16 Improta, 7 Gaich, 9 Lapadula. (12 Manfredini, 22 Lucatelli, 80 Gori, 15 Glik, 18 Foulon, 58 Pastina, 8 Tello, 10 Viola, 14 Dabo, 19 Insigne, 17 Caprari, 20 Di Serio, 21 Moncini, 25 Sau, 44 Iago Falque). All.: F.Inzaghi Squalificati: nessuno. Diffidati: Foulon, Tuia. Indisponibili: Letizia. Parma (4-3-3): 1 Sepe, 5 Conti, 24 Osorio, 13 Bani, 7 Gagliolo, 33 Kucka, 15 Brugman, 23 Hernani, 98 Man, 9 Pellè, 27 Gervinho (34 Colombi, 16 Laurini, 29 Dierckx, 42 Busi, 20 Zagaritis, 22 Alves, 28 Mihaila, 37 Camara, 14 Kurtic, 8 Grassi, 18 Cyprien, 11 Cornelius). All.: D’Aversa. Squalificati: Pezzella. Diffidati: Alves, Gagliolo. Indisponibili: Nicolussi Caviglia, Zirkzee, Inglese, Iacoponi, Valenti, Karamoh, Sohm. Arbitro: Massa di Imperia. Quote Snai: 2,70 3,30 2,60

Probabili formazioni di Genoa-Fiorentina. Genoa (3-5-2): 1 Perin; 14 Biraschi, 21 Radovanovic, 4 Criscito; 77 Zappacosta, 20 Strootman, 47 Badelj, 16 Zajc, 99 Czyborra; 9 Scamacca, 37 Pjaca. (22 Marchetti, 55 Masiello, 32 Paleari, 5 Goldaniga, 2 C.Zapata, 29 Cassata, 24 Melegoni, 11 Behrami, 18 Ghiglione, 65 Rovella, 61 Shomurodov, 13 Destro, 19 Pandev). All.: Ballardini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Criscito, Ghiglione, Strootman, Pandev, Radovanovic. Indisponibili: Lu.Pellegrini. Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 2 Martinez Quarta; 22 Caceres, 34 Amrabat, 78 Pulgar, 5 Bonaventura, 3 Biraghi; 9 Vlahovic, 7 Ribéry. (1 Terracciano, 21 Rosati, 15 Maxi Olivera, 23 Venuti, 36 Ponsi, 27 Barreca, 77 Callejon, 92 Eysseric, 10 Castrovilli, 6 Borja Valero, 28 Montiel, 11 Kouamè). All.: Iachini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonaventura, Pulgar. Indisponibili: Igor, Kokorin, Malcuit. Arbitro: Maresca di Napoli. Quote Snai: 3,25 2,90 2,50





