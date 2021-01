Serie A, Bologna-Milan: Calhanoglu guarito dal Covid

Pubblicità

“Non serve guardarsi indietro, dobbiamo guardare avanti e alla prossima partita”: Stefano Pioli vuole voltare pagina dopo le sconfitte contro Atalanta e Inter in Coppa Italia. Il Milan deve concentrarsi solo sul Bologna e sul girone di ritorno, archiviare le accese polemiche del post derby e fare il massimo per confermare il primo posto in classifica. E’ un momento delicato per la squadra rossonera che nel mese di gennaio ha subito tre ko, mostrando limiti tecnici soprattutto nella sfida contro l’Atalanta. Vincere contro il Bologna garantirebbe slancio alla squadra rossonera proprio mentre il calendario offre un cammino favorevole: dopo i rossoblù, ci sarà il Crotone domenica prossima a San Siro, poi lo Spezia prima della ripresa dell’Europa League. Psicologicamente la squadra dovrà dimostrare, quindi, di saper gestire anche le difficoltà, mentre Ibra isolarsi mentalmente dalle polemiche. “Come sta Zlatan? E’ determinato, come lo è sempre. E’ carico e pronto a fare il massimo”, spiega Pioli. E sulla squadra: “Il mio ruolo è sempre suddiviso tra lavoro sul campo e lavoro mentale. Sapevamo che certe prestazioni potevano essere migliori, come quella con l’Atalanta ma non ho mai cambiato idea sul valore della mia squadra”. Pioli dovrà gestire l’ennesima emergenza in difesa, con l’infortunio di Kjaer e l’indisponibilità di Gabbia. Al fianco di Romagnoli debutterà anche in campionato Tomori. Ma sarà l’ultima sfida senza il calciatore più importante per il gioco rossonero: Hakan Calhanoglu è guarito dal Covid, il tampone è negativo. “Sono tornato”, ha gioito il turco su Instagram. Domani al suo posto dovrebbe giocare Leao, supportato da Castillejo e Rebic. Poi contro il Crotone il rientro in campo, in un ruolo in cui nessuno è riuscito ad essere all’altezza. A Bologna in panchina torneranno, poi anche Mandzukic – assente in Coppa Italia – e Bennacer, altro recupero fondamentale. “Sta meglio ma è stato fuori molto. Non credo sia pronto per partire dall’inizio. Mario invece ha avuto un problema alla caviglia, ieri si è allenato e stava meglio. Se anche oggi lavorerà in gruppo allora domani potrà essere convocato”. Non ci sarà Brahim Diaz che sarà rivalutato settimana prossima ma la speranza di Pioli è di riavere il gruppo al completo tra meno di tre settimane, quando ci sarà la sfida contro la Stella Rossa in Europa League. “Ieri abbiamo fatto un grande allenamento, con molti giocatori cosa che non accadeva da un po’”.







