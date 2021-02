Serie A: Cagliari-Torino, formazioni

Pubblicità

“Reagisco in maniera pratica: ne abbiamo altri, sono fiducioso in linea con quello che dice alla squadra. Non cerco alibi e non spreco energia. Auguro loro di rimettersi quanto prima”: così il tecnico del Torino, Davide Nicola, sui due nuovi casi di Covid-19 tra i granata. “Non penso al calendario e agli avversari che troveremo, dobbiamo soltanto dare il massimo – ha aggiunto l’allenatore alla vigilia della sfida salvezza contro il Cagliari – e non faccio nessun tipo di calcolo per la salvezza. Vogliamo raggiungere l’obiettivo, questa è la cosa più importante e l’unica cui pensiamo”.

Probabili formazioni di Cagliari-Torino. Cagliari (3-4-2-1): 28 Cragno; 40 Walukiewicz, 2 Godin, 24 Rugani; 25 Zappa, 18 Nandez, 8 Marin, 22 Lykogiannis; 4 Nainggolan, 10 Joao Pedro; 9 Simeone. (31 Vicario, 1 Aresti, 44 Carboni, 23 Ceppitelli, 15 Klavan, 3 Tripaldelli, 16 Calabresi, 14 Deiola, 19 Asamoah, 17 Tramoni, 20 Pereiro, 27 Cerri, 30 Pavoletti). All.: Di Francesco. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lykogiannis, Pavoletti. Indisponibili: Rog e Sottil. Torino (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 Nkoulou, 3 Bremer; 17 Singo, 88 Rincon, 38 Mandragora, 7 Lukic, 15 Ansaldi; 11 Zaza, 9 Belotti (18 Ujkani, 32 Milinkovic-Savic, 4 Lyanco, 8 Baselli, 10 Gojak, 13 Rodriguez, 24 Verdi, 26 Bonazzoli, 27 Vojvoda, 77 Linetty). All.: Nicola. Squalificati: nessuno. Diffidati: Linetty. Indisponibili: Buongiorno, Murru, Sanabria. Arbitro: Orsato di Schio Quote Snai: 2.70 3.30 2.60







