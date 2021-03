Serie A: c’è il Napoli, il Milan cerca conferme

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 12 MAR – Il successo sul Verona e il pareggio in extremis contro il Manchester United in Europa League hanno mostrato che il Milan c’è, e non ha ancora mollato la presa sul sogno scudetto, nonostante il vantaggio di +6 dei ‘cugini’ dell’Inter. Tuttavia, l’emergenza infortuni e il valore dell’avversario rendono insidiosa la sfida di domenica sera a San Siro con il Napoli dell’ex rossonero Rino Gattuso. Un match molto equilibrata, e non a caso gli analisti di Snai quotano il successo di Pioli a 2.60, con il ‘2’ di Gattuso a 2.80, e il pari a 3.20. Milan senza Ibra e Rebic, ma la quota del Goal rimane bassa a 1.60. Intanto la marcia dell’Inter non si è fermata nemmeno di fronte all’Atalanta. Ecco perché la vittoria esterna contro il Torino è vista da Snai come un risultato più che probabile a 1.40. La beffa di Crotone ha riportato sulla terra i granata dopo il successo sul Cagliari, e contro la capolista servirà l’impresa: ma l’1 degli uomini di Nicola è dato a 7.75. Tante occasioni sprecate, ma l’attacco dell’Inter rimane il migliore del campionato, e la difesa dei piemontesi tutt’altro che impenetrabile. Over quindi discretamente basso, a 1.60. Con Semplici in panchina, il Cagliari è tornato a far punti: adesso per i rossoblù c’è il vero esame di maturità. Alla Sardegna Arena arriva la Juventus, che nella rincorsa alle milanesi non può più sbagliare. Bianconeri favoriti a 1,55. La vittoria dei sardi è proposta a 5,75, mentre il pari 4,25. Intanto un’altra pericolante, il Parma ha provato a rialzarsi, ma la situazione in classifica è rimasta disperata. Al Tardini arriva la Roma, quarta in classifica e reduce da due successi in campionato, a cui si somma il 3-0 allo Shakhtar in Europa League. Così come il pronostico che vede i capitolini nettamente avanti, il 2 si gioca a 1,65, con la vittoria emiliana data a 5,00. Nel mezzo la X a 4,00. (ANSA).







