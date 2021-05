Serie A: Genoa-Atalanta, Spezia-Torino La DIRETTA alle ore 15

Pubblicità

In campo alle 15Genoa-AtalantaSpezia-TorinoZona Champions. Atalanta e Milan dovrebbero tagliare il traguardo già nel weekend se batteranno Genoa e Cagliari, prima di affrontarsi nella sfida diretta che probabilmente sentenzierà il secondo posto (i bergamaschi hanno vinto l’andata 3-0).Zona retrocessione. I granata vivono l’incubo dello 0-7 col Milan che ha vanificato i progressi manifestatisi con Nicola. Ora ha tre partite (compreso il recupero con la Lazio) per fare i tre punti che mancano alla salvezza ma già il primo ostacolo è serio: gioca in casa dello Spezia che ha i suoi stessi punti (+4 sul Benevento).

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): 1 Perin, 5 Goldaniga, 2 C.Zapata, 55 A.Masiello, 18 Ghiglione, 20 Strootman, 65 Rovella, 16 Zajc, 77 Zappacosta, 13 Destro, 61 Shomurodov. (32 Paleari, 22 Marchetti, 21 Radovanovic, 25 Onguene, 24 Melegoni, 90 Dumbravanu, 89 Eboa Eyango, 11 Behrami, 29 Cassata, 61 Shomurodov, 19 Pandev, 37 Pjaca). All.: Ballardini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ghiglione, Zajc. Indisponibili: Biraschi, Criscito, Lu.Pellegrini, Scamacca, Badelj, Czyborra.Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini, 19 Djimsiti, 17 Romero, 6 Palomino, 3 Maehle, 15 De Roon, 88 Pasalic, 8 Gosens, 32 Pessina, 18 Malinovskyi, 91 D. Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 2 Toloi, 4 Sutalo, 13 Caldara, 33 Hateboer, 40 Ruggeri, 11 Freuler, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 7 Lammers, 9 Muriel). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Freuler. Indisponibili: nessuno.Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Spezia (4-3-3): 94 Provedel, 69 Vignali, 34 Ismajli, 28 Erlic, 5 Marchizza, 24 Estevez, 8 M.Ricci, 26 Pobega, 11 Gyasi, 18 Nzola, 31 Verde. (1 Zoet, 13 Capradossi, 19 Terzi, 20 S.Bastoni, 21 Ferrer, 10 Agoumé, 23 Saponara, 25 Maggiore, 88 Leo Sena, 17 Farias, 80 Agudelo, 91 Piccoli). All.: Italiano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Chabot, Ferrer, Marchizza, Gyasi. Indisponibili: Acampora, Chabot, Galabinov.Torino (3-5-2): 39 Sirigu, 5 Izzo, 33 Nkoulou, 3 Bremer, 27 Vojvoda, 88 Rincon, 38 Mandragora, 24 Verdi, 15 Ansaldi, 19 Sanabria, 9 Belotti (18 Ujkani, 4 Lyanco, 7 Lukic, 8 Baselli, 11 Zaza, 13 Rodriguez, 17 Singo, 26 Bonazzoli, 99 Buongiorno). All.: Nicola. Squalificati: Linetty. Diffidati: Belotti, Lukic, Zaza. Indisponibili: Gojak, Milinkovic-Savic, Murru.Arbitro: Orsato di Montecchio Maggiore.







