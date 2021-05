Serie A: Hellas Verona-Spezia 1-1

Pubblicità

Verona e Spezia hanno pareggiato 1-1 (0-0) nel primo anticipo della 34/a giornata della Serie A.

47′ – Spezia 1-0. Rete di Salcedo. Azione in velocità del Verona, Zaccagni per Lazovic che scodella sul secondo palo dove Salcedo schiaccia di testa e deposita in rete

87′ SPEZIA 1-1. Rete di Saponara. Tocco in profondità di Agudelo per Saponara che prende il tempo a Ilic e calcia di destro facendo passare la palla sotto le gambe di Silvestri.

Verona e Spezia 1-1 (0-0) Hellas verona (3-4-2-1): Silvestri, Dawidowicz, Magnani (32′ st Gunter), Dimarco, Faraoni, Sturaro (1′ st Tameze), Barak, Lazovic, Salcedo (20’st Ilic), Zaccagni (15’st Bessa), Lasagna (15 ‘st Kalinic). (25 Berardi, 22 Pandur, 6 Lovato, 11 Favilli, 15 Cetin, 19 Reegg, 21 Gunter, 90 Colley).

All.: Juric. Spezia (4-3-3): Provedel, Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza, Estevez, Ricci (38’ st Acampora) Maggiore, Verde (22 ‘st Agudelo), Nzola, Gyasi (38’ st Saponara). (1 Zoet, 9 Galabinov, 19 Terzi, 20 Bastoni, 21 Ferrer, 26 Pobega, 28 Erlic, 88 Sena, 91 Piccoli.

All.: Italiano. Arbitro: Volpi di Arezzo Reti: 1’st Salcedo, 41’st Saponara Recuperi: 1’pt, 3’st. Angoli: 5-5 Ammoniti: Nzola per comportamento non regolamentare. Zaccagni, Dawidowicz, Sturaro, Chabot, Ilic, Tameze per gioco falloso. Faraoni per proteste.





