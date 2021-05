Serie A in campo Fiorentina-Lazio DIRETTA LIVE e FOTO

Pubblicità

Pubblicità

In campo Fiorentina-Lazio per il quarto anticipo della 35esima giornata di Serie A

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski, 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres, 23 Venuti, 5 Bonaventura, 78 Pulgar, 34 Amrabat, 3 Biraghi, 9 Vlahovic, 7 Ribéry. (1 Terracciano, 21 Rosati, 2 Martinez Quarta, 15 Maxi Olivera, 27 Barreca, 25 Malcuit, 77 Callejon, 10 Castrovilli, 92 Eysseric, 28 Montiel, 11 Kouamè, 91 Kokorin). All.: Iachini. Squalificati: Igor. Diffidati: Igor, Kouamè, Martinez Quarta. Indisponibili: Borja Valero.

Lazio (3-5-2): 25 Reina, 77 Marusic, 33 Acerbi, 26 Radu, 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 19 Lulic, 11 Correa, 17 Immobile. (1 Strakosha, 71 Alia, 3 Luiz Felipe, 4 Patric, 37 Musacchio, 92 Akpa Akpro, 16 Parolo, 32 Cataldi, 7 Pereira, 94 Muriqi). All.: Inzaghi. Squalificati: Fares. Diffidati: Inzaghi, Luis Alberto, Parolo, Pereira, Milinkovic-Savic, Leiva. Indisponibili: Escalante, Caicedo.

Arbitro: Maresca di Napoli.

COSI’ ALLA VIGILIAIachini “Lazio forte, dobbiamo farci trovare pronti” – A caccia di punti salvezza. La Fiorentina è sempre alle prese con una classifica complicata e così la gara al Franchi con la Lazio assume una grande importanza considerando anche lo scontro diretto di domenica fra Benevento e Cagliari. “Non possiamo però distrarci guardando le altre – la raccomandazione di Beppe Iachini – ma pensare prima di tutto a fare grandi prestazioni”. Più che mai contro un’avversaria ancora in lotta per un posto in Champions: ”Dobbiamo farci trovare pronti, la Lazio è forte, lavora assieme da tempo e ha giocatori esperti e di qualità. Insomma, ci sarà da lottare anche se il mio gruppo ha mostrato di avere lo spirito giusto”. Il successo in casa manca da metà febbraio, dal 3-0 con lo Spezia, un digiuno che Iachini vuol spezzare anche per festeggiare al meglio i 57 anni compiuti oggi: ”Bisogna invertire la rotta e per riuscirci dovremo disputare la partita perfetta”.

Inzaghi “con Fiorentina fondamentale per la classifica” – “Quella con la Fiorentina è una gara importantissima. Servirà una partita da grande squadra, perché per noi è fondamentale per la classifica”. Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta in casa della Fiorentina. In vista del rush finale, Simone Inzaghi potrà contare sul rientrante Luiz Felipe. A fargli posto nella lista dei 25 giocatori è l’olandese Wesley Hoedt: “Ora siamo più coperti al centro della difesa – ha specificato Inzaghi a Lazio Style Radio – ho dovuto fare una scelta tecnica. Ringrazio Hoedt per la stagione che ha fatto, si è sempre allenato bene ed è sempre stato disponibile”.







Go to Source

Tweet Share Pinterest