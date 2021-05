Serie A: in campo Lazio-Torino 0-0 DIRETTA FOTO e LIVE

Pubblicità

In campo Lazio-Torino 0-0

Inzaghi, ‘daremo il massimo per onorare campionato’- “Abbiamo un record in ballo di vittorie consecutive in casa che vogliamo allungare (ora a 11, ndr) e onoreremo al massimo la partita e il campionato”. Lo ha detto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, presentando il recupero di domani all’Olimpico contro il Torino. Una gara che per la Lazio non vale nulla per la classifica visto che il club biancoceleste ha già detto addio alla Champions dopo il ko nel derby contro la Roma. “Noi veniamo da una grande delusione nel derby perso contro la Roma – ha ammesso Inzaghi a Lazio Style Radio – domani abbiamo l’ultima all’Olimpico, abbiamo il dovere di onorare il campionato al meglio, abbiamo anche visto il Parma già retrocesso venire a fare una grande prova con noi qui”. Lazio che dovrà fare a meno dello squalificato Acerbi e dell’infortunato Correa.

Nicola, contro la Lazio voglio entusiamo – Un punto per la salvezza: il Torino ha 180 minuti a disposizione per centrare l’obiettivo, ma è proprio adesso che i granata devono voltare pagina. Basta un pareggio per fare restare in A i granata, a ‘scelta’ tra il recupero di domani con la Lazio nella Capitale o l’ultima di campionato, domenica sera contro la la diretta concorrente Benevento. Ma il Torino ci arriva appesantito da due sconfitte consecutive, con tanto di undici gol al passivo, tra Milan e Spezia, e soltanto una rete realizzata su rigore. Prima chance salvezza nel recupero con la Lazio di Simone Inzaghi. Alla 25/a giornata, a marzo, i granata vennero bloccati dall’Asl per il focolaio di Covid che si era scatenato al Filadelfia. Dopo vari gradi di giudizio si è deciso di ricalendarizzare la partita per domani sera. Ed è proprio nella Capitale che Davide Nicola punta a mettere l’ultimo mattoncino per garantirsi la permanenza in serie A.







