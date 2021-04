Serie A: In campo Spezia-Crotone 3-2

Pubblicità

Lo Spezia ha battuto il Crotone 3-2 (0-1) in uno degli anticipi della 30/a giornata della Serie A.

Al 41′ Spezia Crotone 0-1 Tiro dal limite di Koffi Djidji che insacca sotto la traversa.

Al 63′ Spezia Crotone 1-1 Daniele Verde segna per lo Spezia che va così in pareggio.

Al 78′ Spezia Crotone 2-1 Simy porta di nuovo in vantaggio il Crotone.

Al 90′ Spezia Crotone 2-2 Giulio Maggiore porta di nuovo lo Spezia in parità.

Al 90′ Spezia Crotone 3-2 Martin Erlic segna il gol della vittoria dello Spezia.

LA PARTITA

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer (25′ st Vignali), Ismajli, Erlic, Marchizza; Maggiore, Ricci (1′ st Leo Sena), Pobega (39′ st Galabinov); Verde (25′ st Agudelo), Nzola, Gyasi (1′ st Farias). (1 Zoet, 4 Acampora, 10 Agoumé, 19 Terzi, 20 S.Bastoni, 22 Chabot, 91 Piccoli). All. Italiano. Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina (24′ st Zanellato), Messias, Petriccione, Benali (39′ pt Magallan), Reca; Ounas (36′ st Di Carmine), Simy. (16 Festa, 22 Crespi, 3 Cuomo, 20 Rojas, 33 Rispoli, 34 Marrone, 77 Vulic, 95 Eduardo, 97 Riviere). All. Cosmi. Arbitro: Sozza di Seregno

Reti: nel pt 41′ Djidji. Nel st 18′ Verde, 33′ Simy, 44′ Maggiore, 47′ Erlic

Angoli: 4-3 per il Crotone Recupero: pt 3′ e st 5′ Ammoniti: Ismajli, Reca per gioco scorretto.





