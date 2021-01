Serie A: Inter-Benevento. Conte: ‘Dzeko? Io non ho chiesto nulla’

Pubblicità

Uno scambio per cui trovare la quadra sembra sempre più difficile, ma soprattutto l’obiettivo di non distrarsi dalla sfida con il Benevento. L’Inter ospiterà domani infatti i campani di Inzaghi a San Siro senza Conte, squalificato, anche l’argomento centrale rimane l’affare Dzeko-Sanchez, seppur la trattativa sembri quasi definitivamente sfumata. Voci che tuttavia non sono piaciute troppo all’ allenatore nerazzurro: “Dzeko? Innanzitutto non ho chiesto niente alla mia proprietà. Se qualcuno accosta Dzeko all’Inter per mia volontà siete lontani anni luce, non mi piace sembri sempre un capriccio del tecnico. Quest’anno ho veramente influito poco sul mercato”, le sue parole in conferenza stampa. “Ho rispetto per Dzeko, per la Roma e per i miei giocatori, ho detto sempre che rimarremo così a meno che non ci sia qualcuno che vuole andar via – ha proseguito -. Conosciamo la nostra situazioni, inutile fare fumo o sollevare instabilità, non trovo giusto ci siano situazioni che possono minare la concentrazione della squadra. Sono il primo a non voler distrazioni”. Intanto domani a San Siro Conte non ci sarà, in panchina, vista la squalifica di due giornate dopo lo scontro con Maresca a Udine e il rosso da parte del fischietto. “Ho chiesto io alla società di non fare ricorso contro la mia squalifica. Le situazioni, giuste o no, bisogna accettarle. Quindi è giusto che io la debba accettare e così deve fare l’Inter”, il commento del tecnico, che poi lancia una frecciata sulla data di Fiorentina-Inter, in programma venerdì prossimo, con un giorno di riposo in meno quindi per i nerazzurri rispetto alla Juventus (che giocherà sabato) in chiave semifinale di Coppa Italia.







