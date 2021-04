Serie A: Inter-Sassuolo, probabili formazioni

Pubblicità

“Affrontiamo una squadra che ha una propria identità, caratteristiche ben precise, è da un po’ di tempo che lavorano con Roberto De Zerbi che è un ottimo allenatore, quindi bisognerà fare grande attenzione, rispettare tutto e tutti ma cercare di fare la nostra partita e ottenere il massimo anche domani”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Antonio Conte, alla vigilia della gara con il Sassuolo. “Lautaro? È cresciuto in tutto, nel tenere palla, nell’attaccare la profondità. Come gli altri ha fatto dei miglioramenti veramente importanti e deve continuare su questa strada perché calcolando anche la giovane età ha un grande avvenire davanti a lui”.

Probabili formazioni di Inter-Sassuolo. Inter (3-5-2): 1 Handanovic, 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 6 De Vrij, 2 Hakimi, 23 Barella, 24 Eriksen, 5 Gagliardini, 15 Young, 9 Lukaku, 10 Lautaro. (27 Padelli, 97 Radu, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 8 Vecino, 12 Sensi, 22 Vidal, 7 Sanchez, 99 Pinamonti). All.: Conte. Squalificati: Bastoni, Brozovic. Diffidati: Barella, Lukaku. Indisponibili: Perisic, Kolarov. Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli, 22 Toljan, 2 Marlon, 21 Chiriches, 77 Kyriakoupolos, 14 Obiang, 4 Magnanelli, 23 Traorè, 10 Djuricic, 7 Boga, 18 Raspadori. (56 Pegolo, 63 Turati, 72 Saccani, 13 Peluso, 35 Piccinini, 6 Rogerio, 24 Artioli, 8 M.Lopez, 27 Haraslin, 26 Karamoko, 30 Oddei). All.: De Zerbi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Berardi, Traorè, Rogerio, Djuricic. Indisponibili: Berardi, Caputo, Locatelli, Ferrari, Muldur, Defrel, Bourabia, Ayhan, Romagna. Arbitro: Irrati di Pistoia. Quote Snai: 1,30; 5,50; 9,00.







